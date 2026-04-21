Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen izjavio je će predstojeće leto biće teško za Evropu zbog nestašice goriva izazvane ratom u Iranu i zatvaranjem Ormuskog moreuza, čak i u najboljem slučaju.

"EU priprema mere za suzbijanje uticaja koji rat ima na snabdevanje mlaznim gorivom", rekao je Jorgensen.

"Ako bude potrebno, možemo preraspodeliti i podeliti resurse mlaznog goriva koje imamo", naveo je evropski komesar.

Evropske avio-kompanije upozorile su na nestašicu mlaznog goriva u roku od nekoliko nedelja zbog sukoba na Bliskom istoku, prenosi Rojsters.

