Evropa, u svojoj opsesiji da nanese strateški poraz Rusiji, ometa postizanje mirovnog sporazuma po pitanju Ukrajine, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Jevgenij Ivanov, prenose RIA Novosti.

"Primećujemo da su rusofobski nastrojene evropske elite i dalje opsednute idejom vođenja rata protiv Rusije, kako se to kaže, do poslednjeg Ukrajinca, i na sve načine ometaju postizanje sporazuma, raspiruju ratnu histeriju i spremne su da u potpunosti žrtvuju dobrobit sopstvenih naroda radi iluzornog cilja nanošenja Rusiji strateškog poraza na bojnom polju", istakao je Ivanov.

On je takođe naveo da politika Zapada, usmerena na obuzdavanje Rusije i Kine i drugih centara nastajućeg multipolarnog sveta, predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti.

"U centru pažnje naše diplomatije ostaje ukrajinska kriza, koju je izazvao Zapad sa ciljem obuzdavanja Rusije. Uvek smo zastupali i zastupamo rešavanje svih postojećih problema putem pregovora", naglasio je diplomata.

Rusija i dalje ostaje privržena razumevanjima postignutim na najvišem nivou tokom sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Enkoridžu na Aljasci.

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova nedavno je objasnila šta predstavlja "duh Enkoridža" kojim se vodi ruska delegacija na pregovorima.