PUCNJAVA U MEKSIKU Ima mrtvih i povređenih, a ovo je sudbina napadača
Najmanje jedna osoba poginula je danas u pucnjavi na arheološkom lokalitetu Teotivakan nedaleko od Meksiko Sitija, a više osoba je ranjeno, dok je napadač izvršio samoubistvo, saopštile su lokalne vlasti.
Kako prenosi kanadski javni servis CBS, u pitanju je državljanka Kanade.
Meksički bezbednosni kabinet naveo je da povređeni primaju medicinsku pomoć, bez navođenja stepena povreda, prenosi CBC.
Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum saopštila je na mreži X da prati situaciju i da će nadležni objaviti nove informacije.
Teotivakan važi za jednu od najposećenijih turističkih destinacija u Meksiku, navodi CBS.
