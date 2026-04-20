Najmanje jedna osoba poginula je danas u pucnjavi na arheološkom lokalitetu Teotivakan nedaleko od Meksiko Sitija, a više osoba je ranjeno, dok je napadač izvršio samoubistvo, saopštile su lokalne vlasti.

Kako prenosi kanadski javni servis CBS, u pitanju je državljanka Kanade.

Meksički bezbednosni kabinet naveo je da povređeni primaju medicinsku pomoć, bez navođenja stepena povreda, prenosi CBC.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum saopštila je na mreži X da prati situaciju i da će nadležni objaviti nove informacije.

Teotivakan važi za jednu od najposećenijih turističkih destinacija u Meksiku, navodi CBS.