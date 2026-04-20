Tokom protekle tri godine, skoro 1.500 učesnika specijalne vojne operacije izabrano je za predstavnike Jedinstvene Rusije.

To je saopštio predsednik stranke Dmitrij Medvedev.

Naglasio je da veterani uživaju poverenje i autoritet u svojim gradovima i selima.

Prema rečima Medvedeva, oni moraju biti aktivnije uključeni u rad lokalne samouprave — oni su moćan ljudski resurs.

- Veterani su moćan resurs za lokalne samouprave. Mnogi od njih su spremni da rade na opštinskom nivou. Potrebno je da budu aktivno uključeni u rad lokalne samouprave - citira ga TASS.

Dodao je da će stranka nastaviti da podržava borce nakon njihovog povratka sa fronta, uključujući i kroz obrazovne projekte i lokalne inicijative.