Ruska državna korporacija za atomsku energiju Rosatom saopštila je danas da je završena evakuacija zaposlenih iz nuklearne elektrane Bušer (NE), pri čemu je evakuisano više od 600 ljudi.

"Više od 600 ljudi je evakuisano od početka vojnih operacija, i oni su evakuisani u Rusiju", rekao je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

Lihačov je napomenuo da je 20 volontera ostalo u postrojenju, a još četiri su u Teheranu.

Direktor Rosatoma je objasnio da je primarni zadatak preostalog osoblja održavanje infrastrukture i interakcija sa lokalnim kupcem, prenosi Izvestija.

Dodao je da je iranska strana trenutno obustavila sve građevinske aktivnosti na lokaciji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, u intervjuu za indijski televizijski kanal India Today 15. aprila, izjavio je da Rusija očekuje da neće biti daljih napada na nuklearnu elektranu Bušer.

Rusija je 13. aprila započela završnu rotaciju osoblja u nuklearnoj elektrani Bušer u Iranu.