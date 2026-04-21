Prema najnovijim prognozama meteorologa, stabilno i toplo prolećno vreme i dalje izostaje, a naredne dane obeležiće smena oblaka, kiše i nižih temperatura.

Kako navodi RHMZ, danas će biti oblačno i hladnije, uz povremenu kišu. Na jugu Srbije očekuju se obilnije padavine, dok će na severu pre podne biti uglavnom suvo, a tokom dana mestimično uz kratkotrajne pljuskove. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se između 6 i 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti od 12 stepeni na jugu do oko 18 stepeni na istoku zemlje. U većini krajeva kiša će prestati u večernjim satima, osim na jugu gde se može zadržati duže.

Do kraja nedelje očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz blagi porast temperature u drugom delu sedmice. Kratkotrajne padavine biće retke i uglavnom ograničene na brdsko-planinske predele, dok postoji i mogućnost slabog prizemnog mraza u četvrtak, 23. aprila.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da je kratkotrajno otopljenje moguće oko 27. aprila, ali da će se nestabilno i relativno sveže vreme zadržati i tokom praznika za 1. maj, bez opasnosti od mraza.

On dodaje da se postepeno otopljenje može očekivati krajem nedelje i početkom naredne, dok bi oko 29. aprila moglo doći do jače ciklogeneze i izraženijih padavina u periodu od 30. aprila do 3. maja, ali napominje da su te prognoze još podložne promenama.