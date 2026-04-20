Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su ruske pretnje pokušaj da se oslabi podrška Ukrajini i testira jedinstvo Zapada, ističući da Berlin neće podleći pritiscima, piše Špigel.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama navodi se da su takve pretnje, kao i sve vrste špijunskih aktivnosti u Nemačkoj, "potpuno neprihvatljive".

Ministarstvo nije preciziralo konkretan povod za pozivanje ambasadora, ali prema navodima nemačkog lista, taj potez povezan je sa prošlonedeljnim saopštenjem ruskog Ministarstva odbrane, u kojem se preti evropskim kompanijama povezanim sa Ukrajinom.

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je na mreži Telegram da Ukrajina planira da zajedno sa evropskim partnerima proširi proizvodnju dronova, ocenjujući te planove kao korak koji vodi ka eskalaciji vojne i političke situacije širom Evrope.