Albanska deca, među kojima ima i sasvim malih, poređana su u stroj kao pravi vojnici i ponosno paradiraju u uniformama zločinačke Oslobodilačke vojske Kosovo (OVK).

Jeziva slika koju je objavio Srpski ugao stiže iz gradića Arzinjan kod Vićence govori o stravičnoj indoktrinaciji i brutalnoj antisrpskoj propagandi kojom su albanska deca zadojena od malih nogu.

Na fotografiji se vide i zastave takozvanog Kosova i Albanije, a odrasli koji stoje pored dece, uključujući žene u hidžabu i muškarce u odelima, posmatraju sa odobravanjem i ponosom.

Kako navodi Srpski ugao, na adresi Korzo Đuzepe Macini 22, gde je nastala sporna fotografija, nalazi se i kulturno udruženje koje pod maskom „dopunske nastave na albanskom jeziku" i rodoljubivih manifestacija sistematski indoktrinira i militarizuje decu albanske dijaspore.

- Umesto da se ovi mališani integrišu u italijansko društvo koje ih je velikodušno primilo, njima se kao uzori predstavljaju ratni zločinci OVK - teroristička organizacija koju su zapadne zemlje i Haški tribunal povezali sa terorizmom, trgovinom ljudskim organima i monstruoznim zločinima protiv čovečnosti. Deca se otvoreno uče mitovima o „herojima" koji su 1998. i 1999. godine kukavički koristili žene i decu kao živi štit dok su masakrirali srpske civile i bezbednosne snage. Ovo je klasičan primer antisrpskog delovanja koje se nesmetano širi po Evropi - navodi se u članku objavljenom na portalu Srpski ugao.

Podsetimo, Informer je nedavno pisao o paravojnim kampovima u BiH, koji pod maskom „airsoft klubova" okupljaju vehabije i simpatizere terorističkih organizacija, posvećene otvorenoj promociji ekstremističkih ideologija i delovanja.