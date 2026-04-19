Kina je započela preliminarne razgovore sa dobavljačima opreme za proizvodnju solarnih panela, razmatrajući mogućnost uvođenja ograničenja izvoza najnaprednijih tehnologija u Sjedinjene Američke Države, prenosi Rojters pozivajući se na pet anonimnih izvora.Takav potez Kine mogao bi da ugrozi investicije američkih kompanija i utiče na tehnološku trku u oblasti svemirskih računara, budući da Kina, koja proizvodi više od 80 odsto svetskih komponenti za solarne panele, ujedno ima i deset najvećih dobavljača opreme za njihovu proizvodnju.

Kako navode izvori Rojtersa, odluka još nije doneta, a razgovori nisu prešli u fazu formalnih konsultacija sa industrijom, koja se već suočava sa viškom ponude kao posledicom godina agresivne ekspanzije. Ministarstvo trgovine Kine i Državni savet nisu odgovorili na upite agencije za komentar.

Moguća pretnja za američke investicije

Ipak, ukoliko ograničenja budu uvedena, mogla bi predstavljati ozbiljan izazov za planove američkih kompanija poput Tesla, koje nastoje da izgrade nove ili prošire postojeće fabrike kako bi povećale domaću proizvodnju.

Rojters je ranije izvestio da Tesla planira da kupi opremu vrednu 2,9 milijardi dolara od kineskih dobavljača, uključujući Suzhou Maxwell Technologies, koji čeka odobrenje kineskog Ministarstva trgovine za izvoz.

Agencija navodi da se ovi potezi uklapaju u širi kontekst sve intenzivnijeg rivalstva između Kine i SAD, koje obuhvata i ograničenja izvoza retkih metala, kao i trku u proizvodnji solarnih panela za svemirske računare. Solarni energetski sistemi predstavljaju ključnu oblast interesovanja za Ilona Muska, direktora Tesle, ali i za kompanije poput Google i Amazon, koje ulažu i u zemaljske solarne sisteme i u skladištenje energije.

