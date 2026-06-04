Ruska bespilotna letelica „Pirana 10“, koja je prema navodima proizvođača učestvovala u uništavanju prvog američkog tenka Abrams na ukrajinskom ratištu, predstavljena je na međunarodnoj izložbi HeliRussia 2026 u Moskvi.

Kako je izjavio predstavnik kompanije „Pirana“ za RIA Novosti, upravo je ovaj dron postao poznat nakon akcije izvedene 28. februara 2024. godine u blizini Avdejevke u Donjeckoj oblasti, kada je pogođen američki tenk M1 Abrams koji su koristile ukrajinske snage.

Prema njegovim rečima, model prikazan na sajmu pripada generaciji letelica koje su se dokazale u realnim borbenim uslovima i koje su stekle reputaciju jednog od najefikasnijih ruskih FPV dronova.

– Dron „Pirana 10“ koji je predstavljen na izložbi jedna je od prvih letelica ovog tipa koja je učestvovala u uništavanju tenka Abrams – naveo je predstavnik kompanije.

Posebna pažnja stručne javnosti usmerena je na sposobnost ovog sistema da funkcioniše čak i u uslovima intenzivnog elektronskog ratovanja.

Kako tvrdi proizvođač, jedna od ključnih prednosti „Pirane“ jeste mogućnost rada na standardnim, ali i posebno prilagođenim frekvencijama, što joj omogućava da zadrži stabilnu vezu i kontrolu čak i kada protivnik pokušava da ometa signal.

– Ako sistemi elektronskog ratovanja pokušaju da blokiraju komunikaciju, slika i upravljanje dronom ostaju stabilni, gotovo kao da ometanja nema – navode iz kompanije.

HeliRussia važi za jednu od najvažnijih međunarodnih manifestacija posvećenih helikopterskoj industriji i bespilotnim sistemima, a tradicionalno okuplja vodeće proizvođače vojne i civilne avijacije iz Rusije i inostranstva.

Na ovogodišnjoj izložbi poseban akcenat stavljen je na razvoj dronova i novih tehnologija koje sve više menjaju način vođenja savremenih sukoba.

Stručnjaci ocenjuju da upravo bespilotne letelice postaju jedno od ključnih oružja modernog bojišta, dok iskustva iz Ukrajine pokazuju koliko veliku ulogu imaju u uništavanju oklopne tehnike i izvođenju preciznih napada.