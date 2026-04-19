Pojavio se audio snimak kapetana indijskog naftnog tankera koji moli iransku mornaricu pošto je na brod otvorena vatra u Ormuskom moreuzu.



Radio komunikacija između kapetana tankera Sanmar Herald i iranskih snaga snimljena je nakon što je na brod otvorena vatra u tom ključnom plovnom putu, piše Metro.

„Ovo je motorni brod Sanmar Herald“, rekao je kapetan. „Dali ste mi dozvolu da prođem. Drugi sam na vašoj listi. A sada pucate. Dozvolite mi da se vratim“.

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je tanker pokušao da napusti Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz, nakon čega se okrenuo i počeo da se udaljava.

Iran izdao oštro upozorenje

Iranska mornarica je izdala saopštenje: „Upozoravamo da nijedan brod, bez obzira na tip, ne sme da napusti svoja sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru.“

„Svaki pokušaj približavanja Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, a svaki brod koji prekrši zabranu biće meta napadu“, dodaje se.

Ponovno zatvaranje moreuza

Do incidenta je došlo uprkos tome što je Iran pre manje od 24 sata objavio da će ključni plovni put biti „potpuno otvoren“ tokom trajanja važećeg sporazuma o prekidu vatre. Međutim, ponovo je zatvorio moreuz juče ujutru kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Iranska Zajednička vojna komanda je objavila da je „kontrola nad Ormuskim moreuzom vraćena u prethodno stanje pod strogim upravljanjem i kontrolom oružanih snaga“.Upozorili su da će nastaviti da blokiraju prolaz sve dok je američka blokada na snazi.

Za Iran, zatvaranje moreuza - nametnuto nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat 28. februara tokom pregovora o teheranskom nuklearnom programu - je možda njegovo najmoćnije oružje, koje preti globalnoj ekonomiji i nanosi političku štetu Trampu.

Reakcije i tržišni uslovi

Američki predsednik je juče izjavio da NATO može da „ostane van“ Bliskog istoka, „osim ako ne žele da utovaruju naftu na svoje brodove“.

Države članice NATO-a odbacile su Trampove ponovljene pozive da mu pomognu u prisilnom ponovnom otvaranju plovnog puta, koji je Iran efikasno zatvorio nakon napada SAD i Izraela.

Cena sirove nafte marke Brent pala je za više od 10 procenata u petak popodne, na nešto iznad 89 dolara po barelu, dok su berze širom Evrope zabeležile dobitke. Indeks FTSE 100 porastao je za 0,6 odsto na 10.656 poena, nemački Dax je skočio za 2 odsto, a francuski Cac 40 za 1,7 odsto.

SAD i Iran su trenutno u krhkom primirju koje bi trebalo da traje do 22. aprila, dok su Izrael i Liban započeli desetodnevno prekid vatre.