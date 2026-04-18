Kremlj pokušava da obuzda posledice viralnog snimka u kojem poznata blogerka Viktorija Bonja oštro kritikuje ruske vlasti, i to u trenutku kada rejting Vladimira Putina beleži pad šestu nedelju zaredom.

Viktorija Bonja, dobro poznato lice u Rusiji koje se proslavilo 2006. godine u rijalitiju „Dom-2“ (ruska verzija Velikog brata), objavila je u ponedeljak video-snimak u kojem upozorava ruskog predsednika da gomila nagomilanih problema preti da se otme kontroli.

- Narod Vas se plaši, umetnici Vas se plaše, gubernatori Vas se plaše - izjavila je ona u osamnaestominutnom snimku na Instagramu, koji je za samo četiri dana prikupio 26 miliona pregleda i više od 1,3 miliona lajkova.

Ona je taksativno navela niz problema za koje tvrdi da nijedan regionalni gubernator ne bi smeo direktno da saopšti Putinu: poplave u Dagestanu, zagađenje naftom na obali Crnog mora, prinudni pokolj stoke u Sibiru, restrikcije interneta i pritisak na mala preduzeća usled rasta cena i poreza.

- Znate li šta je rizik? - upitala je Bonja, koja inače živi van Rusije.

- To što će ljudi prestati da se plaše. Sabijaju ih kao oprugu, a ta opruga će jednog dana snažno odskočiti - dodala je.

Reakcija Moskve i "dobri car"

Moskva je u četvrtak povukla neuobičajen potez javno priznavši oštre kritike, uz napomenu da se već radi na rešavanju problema koje je Bonja istakla.

Zanimljivo je da su komentari ove influenserke zaobišli direktne napade na samog Putina ili rat u Ukrajini, što je podstaklo spekulacije da je ovaj istup možda koordinisan sa Moskvom. Cilj bi bio da se pošalje poruka kako se glas naroda čuje uoči parlamentarnih izbora kasnije ove godine.

Ovakav pristup se uklapa u poznatu strategiju Kremlja: predstavljanje Putina kao „dobrog cara“ kojeg loši saradnici drže u neznanju. Narativ pomaže predsedniku da krivicu za probleme u zemlji prebaci na podređene, čuvajući sopstveni ugled čak i kada nezadovoljstvo raste, piše "Gardijan".

Pad rejtinga i nezadovoljstvo na frontu

Prema istraživanjima i državnih i nezavisnih agencija, Putinov rejting i poverenje javnosti pali su na najniži nivo od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Predsednik je na sastanku sa najvišim zvaničnicima u sredu prećutno priznao ekonomske poteškoće, tražeći od vlade i centralne banke objašnjenje zašto rezultati nisu ispunili očekivanja.

Pored toga, Putin se suočava i sa gnevom „jastrebova“ – proratnih blogera koji su sve nezadovoljniji sporim napredovanjem na frontu i velikim gubicima.

Andrej Filatov, reporter kanala "Russia Today", napisao je ove nedelje: „Stvarni gubici se ili potpuno skrivaju ili se doziraju, što kod vrha vlasti stvara privid da situacija nije kritična. Zbog toga se vojska ne prilagođava.“

(Guardian)