Tržište rada u Španiji nastavilo je snažan uzlazni trend uprkos globalnim tenzijama, pošto je broj zaposlenih u martu porastao mesečno za 211.510, čime je ukupan broj osiguranika dostigao 21,88 miliona.

To je rekordna vrednost od početka vođenja statistike u 2001.

Ako iz statistike uklonimo sezonske uticaje, broj zaposlenih prvi put je premašio granicu od 22 miliona, prenosi Pais.

Ovaj podatak unapred je saopštio premijer Pedro Sančez, što predstavlja neuobičajen potez s obzirom na standardnu praksu objavljivanja zvaničnih statistika.

Najveći doprinos rastu zaposlenosti dao je sektor turizma i ugostiteljstva, koji je otvorio gotovo 80.000 novih radnih mesta, a značajan rast zabeležen je i u građevinarstvu, administrativnim uslugama, zdravstvu i industriji.

Skoro polovina novih ugovora u Španiji ima stalni karakter, ali raste udeo fleksibilnijih oblika zaposlenja, poput povremenih ili sezonskih stalnih ugovora, što ukazuje na potencijalne izazove u pogledu kvaliteta radnih mesta.

Pozitivni trendovi vidljivi su i u smanjenju nezaposlenosti u Španiji. 

Broj registrovanih nezaposlenih smanjen je za gotovo 23.000 u odnosu na februar, na ukupno 2,43 miliona, najniži nivo za mesec mart od 2008. godine.

Regionalno, najveći pad nezaposlenosti zabeležen je u turistički orijentisanim oblastima, uključujući Andaluziju, Kataloniju i Valensiju, dok su pojedine druge regije imale minimalne promene ili blagi rast nezaposlenosti.