Dok veliki broj vernika ovih dana dolazi ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice, višesatno čekanje u redu mnogima predstavlja veliki fizički izazov. Dugo stajanje često izaziva bolove u nogama, leđima i vratu, pa je važno povremeno pokrenuti telo i rasteretiti mišiće.

Upravo zato je fizioterapeut Nemanja Vitković podelio nekoliko jednostavnih vežbi koje se mogu raditi dok čekate u redu, bez posebne opreme i bez napuštanja svog mesta.

Vežbe koje olakšavaju dugo stajanje

Vitković objašnjava da je jedna od najkorisnijih stvari koje vernici mogu da rade podizanje na prste i spuštanje na pete.

- Ukoliko ste u redu ispred hrama Svetog Save, radite ovih pet vežbica kako biste lakše podneli čekanje. Ono što najčešće možete da radite to je da se podižete na prste, pa na petu. Na ovaj način pogurate vensku krv i biće vam mnogo lakše. Nećete imati onu težinu u nogama. Zatim radimo pomeranje karlice napred-nazad i to radimo onako polako kako bi rasteretili donji deo leđa - naveo je on.

Prema njegovim rečima, jednostavni pokreti mogu značajno da smanje osećaj umora i ukočenosti koji se javlja nakon dugog stajanja.

Istezanje grudnog koša i pravilno disanje

Još jedna vežba koju preporučuje podrazumeva istezanje uz duboko disanje, što može da pomogne da se telo razmrda i održi budnost.

- Idemo dubok udah i istežemo grudni koš. Zadržimo desetak sekundi. Lagano izdah. I ovo obavezno ponovite nekoliko puta. Znači ruke što više pozadi da istegnemo grudne mišiće - savetuje Vitković.

On preporučuje da se ruke postave iza leđa kako bi istezanje bilo efikasnije.

Mini čučnjevi i istezanje vrata

Među vežbama koje mogu da pomognu tokom čekanja nalaze se i blagi čučnjevi, koji rasterećuju donji deo leđa i noge.

- Ne duboki, samo onako malo koliko da se rasterete donja leđa koja konstantno drže, kojima se stalno pravi pritisak. Zadržimo malo, vratimo se gore. Opustite ruke pored tela, nagnite glavu, zadržite lagano istezanje, pa lagano vratimo. Ponovimo to sa druge strane i ovo možete raditi takođe nekoliko puta. Znači koliko god vam prija, ponavljajte to - naglasio je.

Stručnjaci ističu da i nekoliko minuta laganog razgibavanja može da pomogne da višesatno čekanje bude znatno prijatnije, posebno kada su u pitanju noge, leđa i vrat, koji trpe najveće opterećenje tokom dugog stajanja.