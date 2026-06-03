Dok cene nekretnina širom Srbije dostižu rekordne iznose, oglas za seosko imanje u Gornjoj Sabanti kod Kragujevca izazvao je pravu raspravu na društvenim mrežama. Vlasnica Marija ponudila je na prodaju domaćinstvo sa dve kuće i velikim placem za 25.000 evra, a komentari ispod oglasa brzo su postali jednako zanimljivi kao i sama nekretnina.

Na prodaju je imanje koje se nalazi svega 15 kilometara od Kragujevca i prostire se na čak 42 ara placa. Na parceli se nalaze dve kuće, od kojih je jedna useljiva, kao i pomoćni objekat. Nekretnina ima priključke za struju i vodu, a vlasništvo je uredno i vodi se 1/1.

Dve kuće i veliki plac nadomak grada

Ovakve nekretnine poslednjih godina privlače pažnju ljudi koji žele da pobegnu od gradske gužve i pronađu mir u prirodi, a da pritom ostanu relativno blizu većeg grada.

Gornja Sabanta smeštena je u srcu Šumadije, poznata po zelenilu, čistom vazduhu i pitomom krajoliku. Veliki plac pruža mogućnost za baštu, voćnjak, manje poljoprivredno gazdinstvo ili jednostavno uživanje u prostranom dvorištu.

Komentari podelili korisnike

Međutim, dok su jedni smatrali da je cena sasvim korektna, drugi su pokušali da spuste vrednost nekretnine.

- Najviše 15 hiljada možeš da dobiješ i to da pevaš još - napisao je jedan korisnik.

Neki su bili još direktniji.

- 15.000 solarno plaćanje (pare na sunce) keš odmah - našalio se drugi komentator.

Ipak, među brojnim reakcijama posebno se izdvojio jedan komentar koji je privukao pažnju i dobio podršku velikog broja ljudi.

„Ovakve kuće su kvalitetnije od današnjih“

- Svi bi jeftino se obezbedili... Ovakve kuće su kvalitetnije u odnosu na današnje moderne, sa svakojakim materijalima gde košta Boga oca, a kvalitet sranje. Većina misli da su ruševine, od kada je veka i sveta domaćin je gradio, popravljao, održavao sa dušom, a ove današnje novokomponovane patriote su eksperti za kvalitet. Kad neko ne poštuje trud i rad u današnje vreme samo da se dočepa preko tuđe... Pustite bahate patriote nezadovoljnog ukusa života, kupac će se pronaći sa potrebom - poručio je korisnik.

Njegov komentar pokrenuo je širu raspravu o vrednosti starih seoskih kuća, koje mnogi i dalje smatraju kvalitetnijim i dugotrajnijim od pojedinih novijih objekata.

Sve više ljudi traži kuće na selu

Rast cena stanova u gradovima poslednjih godina doveo je do toga da se mnogi okreću manjim mestima i seoskim domaćinstvima. Nekretnine sa velikim placem, prirodom i mogućnošću da se odmah koriste sve su traženije među porodicama, penzionerima i ljudima koji rade od kuće.

Zbog toga ne čudi što je upravo ovaj oglas iz Gornje Sabante izazvao toliko pažnje, ali i podelio mišljenja o tome da li je 25.000 evra mnogo ili malo za domaćinstvo sa dve kuće i 42 ara zemlje nadomak Kragujevca.