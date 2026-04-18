Incident se dogodio tokom obuke kopnene navigacije u Arktičkoj dolini, delu poligona za obuku zajedničke baze Elmendorf-Ričardson, preneo je AP.

Povređeni vojnici primaju medicinsku negu, a njihovo zdravstveno stanje nije objavljeno dok se ne obaveste članovi porodice.

Prema navodima vojske, oba vojnika su tokom susreta sa životinjom upotrebila biber sprej.

Detalji incidenta za sada nisu poznati jer je slučaj još pod istragom.

Portparol vojske SAD-a, potpukovnik Džo Nederhud rekao je da je bezbednost i dobrobit vojnog osoblja prioritet.

Napad istražuje Odeljenje za ribarstvo i divljač Aljaske, koje je navelo da izgleda da je reč o "odbrambenom napadu" medveda koji je nedavno izašao iz jazbine.

Područje u blizini mesta incidenta privremeno je zatvoreno za rekreativne aktivnosti.

Istražitelji su prikupili uzorke kako bi utvrdili tačnu vrstu i pol medveda.

Baza u oblasti Enkoridža prostire se na oko 259 kvadratnih kilometara i dom je za približno 350 crnih i 75 mrkih medveda.