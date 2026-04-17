Teška saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu A43 u blizini Halkota u Northemptonširu, kada je žena za volanom automobila marke „audi“ iznenada presekla put vojnom vozilu, što je dovelo do dramatičnog prevrtanja i ozbiljnih posledica po vojnike koji su se nalazili unutra.

Prema dostupnim informacijama, u sudaru je teško povređeno nekoliko vojnika, a dvojica su hitno prevezena u bolnicu sa ozbiljnim povredama.

Snimak sa nadzorne kamere jasno prikazuje kako „audi Q2“ usporava i prelazi iz spoljne u unutrašnju traku u trenutku kada skreće, direktno ulazeći u putanju vojnog „lend rovera“ koji je vukao prikolicu.

Vozač vojnog vozila pokušao je da reaguje u deliću sekunde, ali zbog naglog manevra i dodatnog opterećenja prikolice, izgubio je kontrolu nad vozilom. „Lend rover“ se potom prevrnuo i proklizao preko obe trake autoputa, stvarajući scene koje su mnogi opisali kao stravične.

U nesreći je 36-godišnji vozač zadobio prelom kičme, dok je 31-godišnji putnik pretrpeo tešku povredu glave. Obojica su odmah transportovana u bolnicu na dalje lečenje.

Žena koja je izazvala nesreću, 44-godišnja Krenguta Aruksandei, osuđena je na šest meseci zatvora uslovno, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od godinu dana. Takođe joj je naloženo da ponovo polaže vozački ispit pre nego što bude mogla da povrati dozvolu.

O ovom slučaju oglasila se i detektivka Eleonor Hadson iz policije Northemptonšira, koja je poslala jasnu poruku svim učesnicima u saobraćaju.

- Imati vozačku dozvolu je privilegija i odgovornost. Na našim putevima nema mesta za vozače koji ugrožavaju živote nevinih ljudi - istakla je Hadson.

Ova nesreća još jednom je otvorila pitanje bezbednosti na putevima i posledica nepažnje u vožnji, koje mogu imati dramatične i dugotrajne posledice.