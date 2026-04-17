Vreme je kategorija koju često uzimamo zdravo za gotovo – sve dok ne krenemo na putovanje i ne promenimo vremensku zonu.

Iako bi većina na pitanje koja zemlja ima najviše vremenskih zona odgovorila „Rusija“, zbog njene ogromne teritorije, istina je drugačija. Svetski rekord drži Francuska, piše „World Atlas“.

Razlog za ovaj zanimljiv podatak ne leži u veličini Francuske u Evropi, već u njenim prekomorskim teritorijama. Zahvaljujući nasleđu nekadašnjeg kolonijalnog carstva, Francuska danas poseduje ostrva i teritorije rasute širom planete – od Kariba i Južne Amerike, preko Indijskog okeana, pa sve do Pacifika.

Francuska zvanično ima 12 vremenskih zona, a ako se u obzir uzme i njena teritorija na Antarktiku (Adelina zemlja), taj broj se penje na 13.

Rusija i SAD „gledaju u leđa“

Poređenja radi, ostale velike države imaju nešto manji raspon:

Rusija se prostire kroz 11 vremenskih zona, ali sve one čine jedan neprekidan kopneni prostor.

Sjedinjene Američke Države obuhvataju 11 vremenskih zona ako se uračunaju i ostrvske teritorije, dok ih u kontinentalnom delu ima 4.

Država u kojoj je istovremeno jutro i veče

Zbog ove geografske rasprostranjenosti, unutar Francuske se istovremeno odvijaju potpuno različiti delovi dana.

Dok stanovnici Pariza završavaju dan i posmatraju zalazak sunca, na Tahitiju se tek pije jutarnja kafa, a u Francuskoj Gvajani je podne.

Ove udaljene teritorije – poput Gvadelupa, Martinika, Reuniona i Francuske Polinezije – nisu samo turističke destinacije. One su administrativno deo Francuske i Evropske unije, što ovu zemlju čini jedinstvenim političko-geografskim fenomenom koji istovremeno „živi“ širom sveta.