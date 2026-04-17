Evropske zemlje našle su se u stanju uznemirenosti nakon oštre i dramatične poruke zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji je izneo upozorenje u vezi sa ukrajinskim pogonima za proizvodnju bespilotnih letelica, prenosi kineski portal Sohu.

Kako se navodi, 15. april ostavio je snažan utisak na međunarodnu javnost, jer je Medvedev tom prilikom jasno poručio da se Evropa nalazi pod nišanom ruskih raketa. Ta izjava, kako se ističe, izazvala je šok i zabrinutost širom sveta.

U analizi se naglašava da ovakve poruke dodatno utiču na slabljenje morala Zapada i primoravaju evropske države da zauzmu oprezniji stav u odnosima sa Moskvom. Istovremeno, u sredu je rusko Ministarstvo odbrane objavilo podatke prema kojima se kompanije povezane sa proizvodnjom bespilotnih letelica, kao i njihovi pogoni i delovi proizvodnog lanca, nalaze na teritorijama čak osam evropskih država.

Medvedev je tu listu opisao kao registar potencijalnih legitimnih meta za Oružane snage Rusije, što je dodatno pojačalo tenzije i zabrinutost u evropskim političkim i bezbednosnim krugovima.

Iz Kremlja su, međutim, više puta ponovili da Rusija ne upućuje pretnje, ali su jasno stavili do znanja da neće ignorisati poteze koji bi mogli da ugroze njene nacionalne interese, naglašavajući da će na takve situacije adekvatno reagovati.