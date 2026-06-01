Snažno nevreme koje je tokom popodneva pogodilo delove BiH i Sarajevo, obaralo je drveće, a jedno je palo na taksi vozilo u blizini sarajevske autobuske stanice. Taksista, koji je bio u vozilu, na sreću nije povređen..

On je za sarajevski Avaz rekao da je stablo moglo da ga ubije.

"Pre otprilike dva meseca smo pisali su dopise da se reše stabala koja se obrušavaju na taksi stanicu Autobuska stanica, međutim to niko nije fermao ni pet posto i došlo je do ovog. Je li treba neko da pogine da bi se nešto poduzelo", upitao je taksista.

Na njegovom automobilu je pričinjena značajna materijalna šteta.

Nevreme je počelo da divlja u regionu, a i u Srbiji su upozorenja nižu. Oluja se sprema, a poslednje u nizu upozorenja RHMZ-a tiče se za jedan deo Srbije i to na opasnost od grmljavinskog nevremena.

