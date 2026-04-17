Sve više ljudi koristi kućne aparate poput mašine za sudove i veš mašine noću, verujući da će tako uštedeti na struji. Ipak, prema podacima švedske osiguravajuće kompanije Länsförsäkringar, ova navika je vrlo rasprostranjena – ali ne nužno i pametna.

Rizici koje mnogi zanemaruju

Stručnjaci upozoravaju da noćno korišćenje aparata može povećati rizik od:

požara

curenja vode i poplave

Problem je što se kvarovi često ne primete na vreme – dok spavate ili niste kod kuće, šteta može da se proširi i postane znatno veća nego što bi bila uz brzu reakciju.

Kako objašnjavaju iz Länsförsäkringar, eventualna ušteda na računu za struju često ne može da nadoknadi troškove nastale usled požara ili oštećenja u stanu.

Da li se zaista štedi?

Ekonomista Klas Hemberg ističe da većina domaćinstava zapravo ne ostvaruje uštedu prebacivanjem potrošnje na noć.

Razlog je jednostavan:

veliki broj ljudi ima ugovore gde se struja obračunava po prosečnoj mesečnoj potrošnji , a ne po satu korišćenja

u takvim slučajevima nije bitno da li uređaj radi danju ili noću

Drugim rečima, pomeranje pranja u 2 ujutru često nema nikakav finansijski efekat.

Kako da smanjite rizik

Ako ipak koristite aparate noću, preporučuju se osnovne mere zaštite:

postavite detektore dima u blizini uređaja

u blizini uređaja koristite senzore za vodu (posebno za mašinu za veš i sudove)

(posebno za mašinu za veš i sudove) imajte pri ruci protivpožarni aparat ili ćebe

redovno proveravajte instalacije i creva

Noćno korišćenje kućnih aparata može delovati kao pametna strategija, ali u praksi često ne donosi značajnu uštedu, a nosi realne rizike. Mnogo je važnije imati ispravan uređaj i dobru zaštitu nego pokušavati da uštedite nekoliko dinara u pogrešno vreme.