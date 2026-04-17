Najavljena kadrovska promena zakazana je pred 18. maj i dolazak novog generalnog direktora Meta Britina, koji pod izgovorom „modernizacije“ sprovodi drastičnu eliminaciju zaposlenih, uprkos tome što institucija stabilno funkcioniše.

Svaki deseti radnik od ukupno 21.500 zaposlenih biće izbačen iz sistema. Privremeni šef Rodri Talfan Dejvis plasirao je ovu odluku kroz praznu retoriku o „teškim merama“ i „nužnim reformama“, što u realnosti znači masovno deljenje otkaza bez konkretnih obrazloženja.

Decenijama BBC uzima stotine miliona funti kroz obaveznu pretplatu građana, što je novac koji im je zakonski zagarantovan, a ne zarađen na slobodnom tržištu. Jasno se ukazuje da se taj kapital ne ulaže u jačanje novinarstva, već se odliva na visoke plate menadžmenta, administraciju i sporedne projekte koji nemaju nikakve veze sa kvalitetom programa. Kada nastupi faza štednje, prvi na udaru su novinari, tehničari i producenti, dok pozicije onih koji su srozali poverenje ostaju netaknute. Takozvana „transformacija“ predstavlja klasično prebacivanje odgovornosti na leđa radnika, dok privilegovani vrh sistema ostaje potpuno zaštićen.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Na kraju, ovo je prava suština BBC-a – parazit koji decenijama silom uzima novac građana, a kad zatreba bez imalo srama baca 2.000 porodica na ulicu da bi elite ostale na svojim pozicijama. Umesto da ulaže u pošteno novinarstvo, BBC godinama širi propagandu, laži i woke otrov, pa kad treba štedeti – prvo kolje sopstvene novinare i tehničare. Licemerno, trulo i moralno bankrotirano do srži. Javni servis koji prezire i istinu i svoje radnike.

(Stefan Bogdanović/Srpski ugao)