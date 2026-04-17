Kako će Demokratska narodna partija pokrenuti inicijativu u Skupštini Crne Gore da Crna Gora povuče priznanje tzv. Kosova, nije zgoreg podsetiti i na neke izjave iz tog vremena a koje se tiču pomenute odluke kada je država Crna Gora i priznala ovu zapadnu tvorevinu.

Tako se možemo podsetiti i kako je i nekadašnji funkcioner Demokratska partija socijalista a sadašnji predsednik Stranka evropskog progresa Duško Marković govorio o priznanju tzv. Kosova od strane Crne Gore.

„Kada se Crna Gora opredjeljivala da prizna Kosovo u Crnoj Gori je bila uzavrela politička klima, preko 85% građana je bilo protiv Vlade da prizna tzv. Kosovo ali mi smo ipak priznali Kosovo i zbog takve odluke i takve vizije koju je crnogorsko rukovodstvo tada imalo Kosovo uživa dio današnjih benefita kao zemlja koja ima evropsku i evroatlantsku perspektivu“, naveo je Marković.

Stoga se postavlja pitanje - da li će aktuelna garnitura uvažiti stavove Duška Markovića iz ovog vremena, odnosno stav građana Crna Gora da je Kosovo Srbija? Možda Markovićeva „vizija“ ipak i nije bila toliko dobra, imajući u vidu da je 2020. pao sa vlasti zajedno sa Milom Đukanovićem.

Bonus video: