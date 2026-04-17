Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Ukrajina i Holandija postigle dogovor o odbrambenom partnerstvu i da će sarađivati u proizvodnji dronova.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa holandskim premijerom Robom Jetenom, Zelenski je pozvao evropske partnere da ostanu čvrsti, prenosi Rojters.

248 miliona evra za proizvodnju dronova za Ukrajinu

Holandska ministarka odbrane Dilan Jesilgoz-Zegerijus izjavila je juče da će Holandija izdvojiti 248 miliona evra za proizvodnju dronova za Ukrajinu.

- Dronovi imaju ključnu ulogu u savremenom ratu. Ukrajinci ih koriste sa izuzetnom veštinom kako bi odbili neprekidne ruske napade - izjavila je ona nakon sastanka sa kolegama iz NATO zemalja i generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom u Berlinu.

Jesilgoz-Zegerijus je dodala da Holandija kroz blisku saradnju sa Ukrajinom direktno uči iz ratnog iskustva, što, kako je navela, otvara i mogućnosti za domaću privredu.

"Zahvaljujući dobroj saradnji sa Ukrajinom, učimo direktno iz toga. To, takođe, otvara mogućnosti za našu poslovnu zajednicu", rekla je ona.

Dronovi će se proizvoditi u Holandiji i Ukrajini.

Zelenski ove nedelje boravi u poseti više evropskih zemalja, uključujući Nemačku i Italiju, i nudi pristup ukrajinskoj tehnologiji dronova i stručnosti razvijenoj tokom rata protiv Rusije.