Pretnja trećeg svetskog rata je veća nego ikad, prema rečima predsednice Saveta Federacije Valentine Matvijenko.

- Dva svetska rata, izgleda, nisu 'vakcinisala' treći. Pretnja je veća nego ikad - citiraju je RIA Novosti.

Ranije je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nagovestio da bi treći svetski rat bilo teško sprečiti, jer je verovatno već počeo.

Novinar iz Kremlja, Dmitrij Smirnov, primetio je da je osnivač LDPR-a Vladimir Žirinovski predvideo početak trećeg svetskog rata 2027. godine.