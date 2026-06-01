Podsetio je na političke promene iz 2000. godine i poručio da birači treba da postavljaju pitanje kakvu politiku neko zaista namerava da vodi.

„Koliko se ja sećam, možda nešto iz političke istorije. Bio sam na jednom sastanku i posle toga više nisam bio pozivan.

Posle pobede Ivice Račana u Hrvatskoj rekao sam na jednom sastanku kod Miloševića, na kojem su bili i Vojislav Šešelj, Bojić i još neki drugi, da će se isto dogoditi i kod nas u Srbiji.

Pitali su me tada: 'Vučiću, ko će da glasa za te izdajnike, Svilanovića, Đinđića i druge?'

Ja sam im rekao da mislim da greše, jer ljudi to ne doživljavaju na takav način. Svako će da učita ono što želi.

Onaj koji želi da glumi rodoljuba reći će da glasa za Vojislava Koštunicu.

Podsetiću vas na jedan intervju na RTS-u, kada je Koštunica kao predsednički kandidat odgovarao na pitanja Sonje Đurić. Taj deo i danas pamtim.

Na pitanje o Haškom tribunalu odgovorio je da ne treba samo njega da pitaju o toj temi, podsećajući da je upravo Milošević prihvatio saradnju sa Tribunalom hapšenjem Dražena Erdemovića.

Kasnije su, od prvog do poslednjeg Srbina, ljude isporučivali Hagu. Neke su, bukvalno, prebacivali preko Drine u kesama.

Hoću samo da kažem da ljudi ponekad moraju da postave jedno jednostavno pitanje: kakvu ćemo politiku da vodimo.“