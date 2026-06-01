Predsednik se okrenuo i na jednu grešku na koju su mu ukazali u Kini.

"Dok sam govorio pomenuo sam naše diplomatske odnose koji postoje preko 70 godina i video čudnu reakciju. Odmah sam shvatio da nešto nije u redi", rekao je Vučić.

"Nastavio sam dalje da govorim i opet pomenuo 70 godina jer je SFRJ priznala Narodnu Republiku Kinu 1955. godine i opet sam priemtio tu čudnu reakciju od Kineza jer ja odlično čitam ljude".

Potom je objasnio da je nakon govora pitao kineske domaćine o čemu se radi:

"Kinezi su naša braća i odlično čitam svaku reakciju. Jedan partijski sekretar mi je rekao: Ekselencijo, mi verujemo da je naše prijateljstvo dugotrajnije, ali vi morate da znate da se vaš predsednik 2001. godine odrekao pravnog kontinuiteta SFRJ. Eto šta je uradio DOS kada je došao na vlast."