Rastu strahovi da bi blokada Ormuskog moreuza i nastavak sukoba u Iranu mogli da dovedu do deficita ugljen-dioksida u Velikoj Britaniji, koji je ključan za prehrambenu industriju.

Zbog toga bi kupci mogli da se suoče sa nestašicama određenih proizvoda u supermarketima u narednim mesecima, uključujući piletinu i svinjetinu, pokazala je analiza britanske vlade.

Trenutno Iran i američka mornarica blokiraju ključni pomorski pravac Ormuski moreuz, kroz koji prolazi petina svetskih zaliha nafte. Mirovni pregovori su propali, a dvonedeljno primirje završava se za manje od nedelju dana, 22. aprila, što dalje implicira da bi sukobi mogli da budu nastavljeni.

Takođe rastu strahovi da bi Huti, iranski saveznici iz Jemena, mogli da se uključe u rat i pomognu u daljim blokadama, uključujući moreuz Bab el-Maneb.

Ovaj moreuz je strateška veza između Indijskog okeana i Sredozemnog mora preko Crvenog mora i Sueckog kanala.

Većina izvoza nafte i prirodnog gasa iz Persijskog zaliva koji prolazi kroz Suecki kanal ili naftovod Sumed, prolazi i kroz Bab el-Mandeb i kroz Ormuski moreuz.

Upravo bi zatvaranje Ormuskog moreuza moglo da dovede do nestašica ugljen dioksida, što posledično može da utiče na dostupnost svih namirnica u marketima. Kako "Miror" naglašava pozivajući se na zvaničnike, raznovrsnost proizvoda u prodavnicama mogla biti smanjena, a među tim namirnicama su piletina i svinjetina.

"Tajms" je izvestio da su visoki zvaničnici, uključujući one iz kabineta britanskog premijera Kira Starmera, Ministarstva finansija i Ministarstva odbrane, tajno uvežbavali scenarije razmatrajući potencijalni uticaj na britansku industriju u događaju pod kodnim imenom "Vežba prekretnice".

Scenario koji je korišćen u vežbi bio je smešten u jun 2026. godine i zasnivao se na pretpostavci da moreuz i dalje nije otvoren, kao ni da nije postignut trajni mirovni sporazum između Irana i Amerike.

Dve industrije će biti prve pogođene

Poljoprivredna i ugostiteljska industrija verovatno će biti prva, ali i najteže pogođena jer se ugljen-dioskid koristi za produženje roka trajanja hrane.

Pivare bi takođe bile pogođene jer se gas koristi za pravljenje gaziranih pića. Vladini insajderi naglašavaju da najgori scenario nije predviđanje, već deo uobičajenog planiranja u Vajtholu.

Prošlog meseca smo preduzeli odlučne mere da obezbedimo ključne zalihe ugljen-dioksida u Velikoj Britaniji tako što smo privremeno ponovo pokrenuli fabriku bioetanola Ensus u Tisajdu i nastavljamo blisku saradnju sa poslovnim grupama kako bismo se izborili sa posledicama događaja na Bliskom istoku.

Najgori scenariji su alat za planiranje koji koriste stručnjaci i ne predstavljaju predviđanje budućih događaja - rekao je portparol vlade.

Alo.rs/Blic.rs