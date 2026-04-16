Dosadašnji premijer Mađarske Viktor Orban prvi put se pojavio u javnosti nakon izbornog poraza 12. aprila, gostujući u televizijskoj emisiji, gde je otvoreno govorio o rezultatima, ličnim emocijama i političkim posledicama.

Na samom početku obraćanja, Orban je priznao razmere poraza, naglašavajući da se ne radi samo o promeni nekoliko funkcija, već o mnogo dubljim posledicama.

- Poraz je veliki. Ovo nije pitanje jedne ili dve pozicije, već mnogo više od toga – rekao je.

Prema njegovim rečima, situacija zahteva potpunu obnovu političke strukture, jer je jedna era završena.

- Potrebna je potpuna obnova, i u brojkama i u emocijama. Desničarska zajednica ne može nastaviti da funkcioniše kao do sada – poručio je Orban.

Osvrnuo se i na projekat nuklearne elektrane Pakš 2, ističući da je taj projekat morao biti realizovan mnogo brže.

Govoreći o trenutku kada su počeli da pristižu prvi rezultati izbora, Orban je priznao da je već tada naslutio probleme.

- Kada sam video prve rezultate, shvatio sam da stvari neće ići kako smo planirali. Konačni rezultati su bili potpuno drugačiji od onoga na čemu je naša kampanja bila zasnovana. Prošao sam kroz pravi emotivni rolerkoster – rekao je.

Detaljno je opisao i lični doživljaj nakon izborne noći.

- U nedelju sam osećao samo bol. U ponedeljak prazninu. Od tada pokušavam da se oporavim kroz radnu terapiju – izjavio je Orban.

Na pitanje šta bi poručio građanima, istakao je da veruje kako je većina zabrinuta za budućnost zemlje.

- Mogu samo da kažem da Bog čuva Mađarsku – rekao je.

Govoreći o svojim biračima, Orban je naglasio da smatra da su oni glasali ispravno i da imaju razloga da budu ponosni na rezultate koje je njegova vlada postigla tokom godina.

- Ovaj poraz mora se podneti dostojanstveno. Ovo je test snage – naglasio je.

Komentarišući podršku koju je dobila stranka Petera Mađara, Orban nije želeo da osporava odluku birača, ali je istakao da će vreme pokazati da li je to bila ispravna odluka.

- Neću reći da je to bila loša odluka, ali još ne znamo da li je bila dobra. Mi nikada nećemo raditi protiv sopstvene zemlje – rekao je.

Kada je reč o kampanji, priznao je da je poruka političkih protivnika bila snažnija i uticajnija.

- Ne mogu da krivim svoj tim. I dalje sam pod utiskom svega što se dogodilo – rekao je.

Dodao je da bi, da je znao konačan ishod, verovatno vodio drugačiju kampanju, ali je naglasio da su njegove poruke bile iskrene.

- Govorio sam iz srca i ozbiljno sam pristupio svemu. Direktno sam se obraćao narodu, ali očigledno nisam uspeo da prenesem poruku na pravi način jer je druga strana dobila mnogo više glasova – objasnio je.

Na kraju, preuzeo je odgovornost za izborni poraz.

- Ja sam odgovoran. Ja sam predsednik stranke – zaključio je Orban.