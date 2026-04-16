Video malog Džoija, psa rase maltipu, pokazuje koliko voli meso, a objava je brzo sakupila više od 49.000 lajkova i brojne komentare.

U kratkom videu objavljenom na Instagramu, prikazano je kako pas Džoi nije mogao da odoli kada je video svoju omiljenu hranu na velikom ekranu. Njegova vlasnica mu je pokazala fotografiju grilovanog bifteka na televizoru, a on je odmah počeo da liže ekran, kao da će zaista moći da ga proba.

Uprkos smehu vlasnice i njenom ispitivanju šta radi, psa nije bilo briga. Uporno je lizao ekran sa jedne na drugu stranu, kao da zaista može da dođe do bifteka. „Zaista je pokušao da ga proba“, napisala je vlasnica u opisu objave.

Korisnici interneta nisu krili svoje oduševljenje, a komentari su brzo počeli da se ređaju sa smešnim emotikonima i slatkim porukama. Mnogi ljubitelji životinja su ostavljali poruke za štene.

„Oh, nadam se je posle ovoga dobio pravu šniclu“, napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio kao da pas govori: „Mama, nešto ovde nije u redu!“ Treći je komentarisao: „Ovo je tako smešno, a on je tako pametan.“