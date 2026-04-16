Da bi shvatili koliko su vrane inteligentne, naučnici ovim pticama daju da reše svojevrstan test inteligencije.

Ovo uključuje posmatranje koliko dobro vrane obavljaju zadatke, kao što je biranje kojeg konca će povući da bi dobile poslasticu, shvatanje kako da otvore kutiju ili uparivanje slika na karticama. Svi ovi testovi mere veštine rešavanja problema vrana.

Jedan test koji meri moć mozga vrana naziva se Ezopov test basne. Nazvan je po Ezopovoj priči „Vrana i bokal“.

Da bi položile test, vrane moraju da ubace kamenje u usku posudu kako bi podigle nivo vode i donele hranu kao nagradu nadohvat ruke. Vrane su to shvatile, izjednačujući kognitivne sposobnosti ljudi od pet do sedam godina.

Stručnjak za vranе, Džon Marzluf, poručuje ljudima da treba da cene društvo ovih ptica:

„Malo koja divlja životinja zaista kuca na vaš prozor ili zvoni na vrata tražeći hranu. Možda nijedna druga ne zaviruje u prozore, tražeći one koji su im naneli štetu. Ostavljanje poklona je osobina svojstvena samo vranama“, kaže Marzluf. „Vrane se ne ustežu da testiraju ljude i da ih koriste kako bi došle do onoga što im treba“, prenosi Discovermagazine