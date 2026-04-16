Snimci koji kruže internetom, zabeleženi iza zatvorenih vrata, prikazuju veliki broj pčela kako lete u onome što izgleda kao tržni centar u Izraelu.

Zastrašujući roj pčela prostirao se nekoliko metara u svim pravcima. Stanovnicima i vlasnicima radnji savetovano je da zatvore sva vrata i prozore.

Pčele su navodno viđene i u drugim delovima Netivota, uključujući stambene balkone širom grada, kao i u komercijalnoj zoni.

Ovaj roj krilatih insekata, najveći ikada zabeležen u istoriji zemlje, sprečio je vojni avion da poleti kada je zahvatio njegov motor. Ogroman roj takođe je viđen kako visi sa krila aviona.

Stanovnici su upozoreni da se ne približavaju pčelama sve dok nadležne stručne službe ne reše situaciju.