Američke vojne snage su proširile blokadu pomorskog saobraćaja Irana kako bi obuhvatile teret za koji se sumnja da je krijumčaren, kao i sva plovila za koja se sumnja da pokušavaju da dođu do iranske teritorije, saopštila je danas američka mornarica.

U saopštenju se navodi da će američke snage izvršiti pretres svih takvih plovila, preneo je Rojters.

"Ova plovila, bez obzira na lokaciju, podležu ukrcavanju (američkih snaga), pretresu i zapleni", navodi mornarica u ažuriranom saopštenju nakon što je američka blokada za iranska polovila u Ormuskom moreuzu uvedena u ponedeljak.

Ističe se da teret za koji se sumnja da je krijumčaren uključuje oružje, sisteme naoružanja, municiju, nuklearne materijale, sirovu i rafinisanu naftu, kao i gvožđe, čelik i aluminijum.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u ponedeljak da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

"Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova. Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih nazivaju, 'brzih jurišnih brodova', jer ih nismo smatrali velikom pretnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminsani", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon što je najavljena američka blokada Ormuskog moreuza započela.

Tramp je prethodno saopštio da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od ponedeljka u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, kao i da će biti sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.