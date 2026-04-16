Izgledi za dogovor: Trampova administracija se oseća „dobro u pogledu izgleda za dogovor“ sa Iranom, saopštila je Bela kuća, napominjući da bi potencijalna druga runda razgovora verovatno bila održana u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da Teheran ostaje posvećen promociji mira nakon sastanka sa pakistanskim vojnim šefom — ključnim posrednikom.

• Američka blokada: Iranska vojska je zapretila zabranom plovidbe u Crvenom moru ako SAD nastave blokadu iranskih luka. Centralna komanda SAD je saopštila da je blokada „potpuno zaustavila“ ekonomsku pomorsku trgovinu Teherana, dok su iranski mediji izvestili da su četiri broda putovala u i iz zemlje.

• Izraelsko-libanski razgovori: Izraelski bezbednosni kabinet se sastao kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanu dok je IDF nastavila bombardovanje usmereno na Hezbolah koji podržava Iran.

UŽIVO

Libanski predsednik odbio razgovor s Netanjahuom

Libanski predsednik Džozef Aun odbio je poziv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za razgovor, nakon što je američki predsednik Donald Tramp predložio istorijski susret. Aun je poručio da Liban ne pristaje na pregovore dok ne bude postignuto primirje između Izraela i Hezbolaha.

Najmanje 11 osoba poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana

Najmanje 11 osoba, uključujući žene i decu, poginulo je, a desetine su ranjene u današnjim izraelskim napadima na jugu Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Libanska državna novinska agencija (NNA) javila je da je Izrael danas izvršio nekoliko udara na južni Liban, uključujući jedan u blizini sela Kasmija, u kojem je ranjeno 15 ljudi. Visoki libanski bezbednosni zvaničnik rekao je ranije danas za Rojters da je poslednji most koji povezuje južni Liban sa ostatkom zemlje uništen u izraelskom napadu. Zvaničnik je naveo da je taj most toliko oštećen u izraelskom napadu da ne postoji mogućnost da bude popravljen. Skaj njuz navodi da je reč o mostu Al-Kasimija. Izraelski mediji preneli su da bezbednosni kabinet Izraela razmatra jednonedeljno primirje u Libanu zbog pritiska Sjedinjenih Američkih Država, ali i da je izraelska vojska od jutros nastavila da gađa ciljeve militantne grupe Hezbolah na jugu Libana.

Iranski vojni savetnik ajatolaha: Sistemi spremni da potope američke brodove

Vojni savetnik iranskog vrhovnog lidera Mohsen Rezaei izjavio je da su iranski lansirni sistemi spremni da pogode američke ratne brodove i "potope ih". Rezaei, koji je i član Saveta za procenu svrsishodnosti, u televizijskom intervjuu je poručio da Iran može da pojača vojni pritisak na svoje protivnike i da će, kako je naveo, svaki pokušaj pomorske blokade Irana biti "neuspešan", preneo je portal "Press TV". On je posebno komentarisao potencijalne američke poteze u regionu Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, strateški važnog prolaza kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom. Zvaničnik je takođe tvrdio da Iran raspolaže "neiskorišćenim kapacitetima" za odgovor na američke vojne aktivnosti i ponovio optužbe da su SAD i Izrael vodili ofanzivne operacije protiv Irana, uključujući i sukobe koji su usledili nakon februarskog rata. Rezaei je naglasio i da produženje prekida vatre nije nužno u interesu Irana i da bi svaki budući sporazum morao da uključi, kako je rekao, priznanje iranskih uslova i međunarodnu potvrdu u Ujedinjenim nacijama. U istom kontekstu, pomenuti su i pregovori između SAD i Irana koji su, uz posredovanje Pakistana, održani u Islamabadu, ali bez konačnog dogovora o okončanju sukoba.

Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane. Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posledice" američkih stavova i akcija usmerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, preneo je portal "Pres TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je izneo i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedeljno zatišje u napadima na Iran.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da predlog od 10 tačaka koji je izneo Iran predstavlja "upotrebljivu osnovu za pregovore".

Ipak, nakon razgovora o prekidu vatre održanih u Islamabadu, Teheran je izrazio žaljenje da su, kako navodi, "prekomerni zahtevi" Vašingtona sprečili uspeh pregovora.

Iranski zvaničnici su istakli da je potpuni prekid svih oblika napada protiv zemlje "ključni" uslov Islamske Republike.

Arakči je u razgovoru takođe zahvalio Kini i Rusiji na odluci da se suprotstave, kako je naveo, "nerazumnom" i jednostranom nacrtu rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o regionalnoj situaciji.

Kina i Rusija su 7. aprila uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se Iran poziva da ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je Teheran zatvorio za, kako navodi, "neprijateljske zemlje i njihove saveznike nakon najnovijeg talasa američkih i izraelskih napada".

Arakči je ocenio da je protivljenje Pekinga i Moskve pomoglo da se spreči dalja eskalacija tenzija u regionu. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pohvalio je "otpornost" iranskog naroda tokom sukoba i naglasio spremnost Pekinga da pomogne naporima za unapređenje diplomatije i okončanje krize.

Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će danas biti održani pregovori između Izraela i Libana o primirju.

On je na svojoj društvenoj mreži Trut napisao da će pregovori biti obavljeni između lidera dve zemlje.