Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila 8.aprila u naselju Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) „opel vektrom“ zakucao u betonski krst, dobila je svoju jezivu pozadinu. Nemanja nije bio samo žrtva udesa, već je, prema prvim informacijama, glavni osumnjičeni za zversko ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt.



Motiv ovog krvavog pira je, sumnja se, patološka ljubomora. Nezvanični izvori navode da je Nemanja upao u Uglješin dom, izmasakrirao ga hladnim oružjem, a zatim preko beživotnog tela prebacio krevet kako bi prikrio tragove. Bežeći s lica mesta, Nemanja je na Fejsbuku uživo prenosio vožnju brzinom preko 100 kilometara na čas, izgovarajući: "Samo za moju ženu!", neposredno pre fatalnog udarca.



Vesna, rođena sestra stradalog Nemanje iznela je za Alo! šokantne detalje o odnosu između njenog brata, njegove nevenčane supruge Biljane i ubijenog Uglješe. Prema njenim rečima, Nemanja je na početku veze verovao u porodičnu idilu, ali ga je, kako kaže, partnerka svesno i postepeno uvlačila u propast.



- Nemanja je u početku bio jako srećan sa njom. Meni je zaista bilo drago da je našao nekoga, jer ipak je drugačije kada je žensko u kući. Nisam odmah primetila da ima neku „šifru“ jer nismo bili stalno u kontaktu. Kada je ostala trudna, bili smo presrećni. On je tada dobio malog Aleksandra i to ga je potpuno ispunilo. Nemanja je, kada smo bili mali, bio problematičan, radio je neke sitne prevare i krađe, ali kad je dobio sina, bio je drugi čovek. Međutim, ona je žena koja nije normalna, stalno ga je provocirala. Borba za starateljstvo nad sinom bila je njegova najslabija tačka - kaže sestra Vesna.

Ona tvrdi da je Biljana namerno izazivala incidente kako bi isprovocirala Nemanju i prikazala ga kao nepodobnog oca pred socijalnim službama.



- Jednom, pre nego što su im uzeli dete, Nemanja je čuo kako se ona dere na bebu, vičući: "Šta sad plačeš? Šta hoćeš?". Rekao mi je da je to bilo u jedan ujutro, ustala je i dala bebi hladno mleko iz frižidera. Nemanji je sin bio rak-rana, to dete nikada nije bilo prljavo, radio je po krovovima za njega. To veče ju je istukao. Posle par dana došao je socijalni radnik, jer su smatrali da on pije, i od tada se sve promenilo. Toliko je patio za Acom, išao je u Centar za socijalni rad, molio da mu vrate dete. Stvarno se trudio, dobio je uslov da ne sme uopšte da pije. Kunem se, ona je namerno odlazila i kupovala alkohol, samo da bi ga navela da pije sa njom, kako mu ne bi vratili dete - tvrdi sestra Vesna.

Situacija se dodatno zakomplikovala kada je Biljana ponovo zatrudnela. Umesto smirivanja tenzija, sumnje u njeno neverstvo počele su da razaraju Nemanjin um.



- U međuvremenu ona rađa još jedno dete, to je sve bilo 2024. godine. Odmah čim se mali Luka rodio, ona ga je ubedila da oni nisu podobni da ga odgajaju i da će zbog boljeg života za dete biti najbolje da ga daju u hraniteljsku porodicu - priča sestra.



Netrpeljivost između Nemanje i žrtve Uglješe tinjala je dugo. Prema rečima sestre, Biljana je bila glavni inicijator tog sukoba, otvoreno se hvaleći svojim aferama kako bi izazvala ljubomoru.



- Nemanjin i Uglješin sukob datira odranije, nekih godinu dana pre ovoga. Nemanja je jednom prilikom pretukao Uglješu i bio je u zatvoru 15 dana. Ja sam zvala Uglješu da povuče tužbu i tada sam ga pitala šta moja snajka traži kod njega, s obzirom na to da je dvadeset godina mlađa. On mi je odgovorio: "Ma, tako, ona dođe". Ako su ikada išli kod Uglješe, išli su samo sa jednim razlogom - da Nemanja raspravi šta Biljana traži sa njim. Nemanjini prijatelji su mi na sahrani ispričali da mu je ona u poslednje vreme pričala šta sve radi sa Uglješom i ostalim ljubavnicima. A on ju je strašno voleo - priča neutešna sestra.



Apsolutni šok usledio je tokom poslednjeg telefonskog razgovora, svega nekoliko trenutaka pre fatalnog sudara. Nemanja se tada javio sestri u stanju rastrojstva, direktno sa mesta gde će poginuti.



- Tog dana kada je Nemanja poginuo, zvao me je u lajvu preko Mesindžera. Udes je bio u 1.35 ujutru. Pošto nam je otac star, pomislila sam da mu se nešto desilo. Pitala sam ga šta radi, a on je uzvratio pitanjem šta ja radim u pola dva noću. Zatim mi je rekao: "Zamisli šta je bilo, bio sam kod Uglješe, video sam njenu pidžamu i njene gaće na njegovom krevetu". Ponavljao je da više ne može ovako i da će poludeti od nje. Onda sam ga smirila i rekla mu da ćemo pričati ujutru, da nekako uzme dete i dođe kod mene u Nemačku. On mi je potom rekao: "Samo da znaš da te puno volim i da mnogo volim tvoju decu". Zamolila sam ga da me pozove kada dođe kući. Ujutru sam saznala da je stradao, a oko dva popodne sam čula i da je Uglješa mrtav - prepričava jezive detalje Vesna.



Sestra priznaje da je kako tvrdi Biljanin pritisak na Nemanju bio nepodnošljiv:



- Nemanja je bio povučen. Kad god je imao problem, ja sam ga rešavala. Ne mogu da tvrdim da on to nije uradio, jer kad te neko tako pravi budalom i uništava ti psihu, moguće je da se desi najgore. Četiri dana pre nesreće, Biljana se spakovala i otišla kod Uglješe. Kako sam čula, Nemanja je 5. aprila imao incident sa Uglješom i bio je dan-dva u pritvoru. Dobio je zabranu prilaska Biljani, ali ga je ona i dalje zvala i stalno su se viđali. Flašice pića koje su ispale iz auta nakon udesa kada se zakucao u krst, nisu bile njegove, to su bile Uglješine flaše iz kojih je on pio. Naš otac još uvek čeka da mu se sin vrati. Ja ga pitam kako je, a on kaže: "Čekam da mi se sin vrati". - zaključuje neutešna sestra.



Dok istraga traje, selom su počele da kruže razne teorije, uključujući i one da su Nemanja i Biljana ucenjivali Uglješu tražeći mu da im prepiše kuću. Sestra od tetke pokojnog Nemanje, Tijana, oštro demantuje ove navode.



- Mi još nismo dobili ništa zvanično, on se vodi kao osumnjičeni. Saznali smo sasvim slučajno, od komšija. Posle toga smo ušli na njegov Fejsbuk profil i videli da je taj lajv sniman i da se on u njemu sudario. Nemanji nije trebala Uglješina kuća, on ima svoju. Možda su Biljana i njena majka njega vrbovale, to ne znam. One su osobe koje su tako ušetale u selo i traže žrtvu. Već su imale jednu žrtvu i živele kod tog čoveka u kući. Sa njim je Biljana dobila dete. Međutim, kad joj je to dete oduzeto, a taj čovek preminuo, njegov sin je jedva uspeo da je izbaci - kazala je Tijana.



Tijana se osvrnula i na bizarne optužbe pojedinih meštana da je Nemanja imao naviku kada ode kod nekoga u kuću da im nešto ukrade. Tako je jedna meštanka za Alo! ispričala kako je on navodno kobne večeri kada će se dogoditi tragedija došao upravo kod nje (ime poznato redakciji), da joj vrati donju protezu koju joj je navodno jednom prilikom uzeo.



- Pričaju da je jednoj komšinici ukrao veštačke zube. Ta gospođa skuplja po kantama i kuka za cigarete, a Nemanja kad zaradi pare ode tamo i potroši ih sa njom. Šta će Nemanji njeni zubi? On ima svoje. Bože me sačuvaj koliko narod lupa. Što se tiče Uglješe kao "mirnog komšije", niko o njemu dok je bio živ ništa lepo nije pričao. Čovek je dolazio kod nas u dvorište pijan u dva ujutru, šetao nam se po imanju. Rekli smo mu da ovo nije svratište - kazala je sagovornica.



Porodicu danas najviše slama to što je Biljana ostala u Nemanjinoj kući i nastavlja da provocira.



- Mi sa Biljanom živimo u istom dvorištu. Ona je u kući u kojoj je živela sa Nemanjom i odbija da je napusti, a nema nikakav pravni osnov. Dovela je i majku, a onda majka dovede nekog dečka. Provociraju po dvorištu, smeju nam se u lice. Više puta smo savetovali Nemanju da ostavi tu budalu jer će ga unazaditi. Nemanja jeste bio nestašan, ali nije bio kriminalac ni narkoman. Sve što bi zaradio, trošio je da toj ženi i deci kupi hranu. Nije bio cvećka, ali nije bio ni to što se sada priča.



Tijana ističe da se Nemanja godinama borio da sačuva decu, ali na pogrešan način:



- Trudio se na sve načine da vrati dete iz Zvečanske, a ona se jednako trudila da ga spreči. Drugo dete je čim ga je rodila dato u hraniteljsku porodicu. Ona ukupno ima troje dece, a od suda je dobila odluku kojom je doživotno lišena roditeljskog prava.



Tijana se priseća i kako je Biljana prvi put kročila na njihov prag:



- Biljana je izbačena iz kuće u kojoj je prethodno živela i lutala je po selu sa kesama. Čula je za Nemanju i došla na vrata da pita može li da ostane bar da čisti kuću dok se ne snađe. Nemanja ju je, kao naivan i mlad dečko, primio. Spolja je izgledala normalno, ali je bila čudna. Ležala je šest meseci u bolnici "Laza Lazarević". Sada ide okolo sa tim papirima, maše njima i tvrdi da može da uradi šta god želi, jer pravno ne može da odgovara. To su opasni napadi histerije. Pet godina ga je manipulisala, smršao je dvadeset kilograma. Kad god bi se posvađala sa njim, govorila bi da ide kod Uglješe - kazala je ona.



Dok čekaju zvaničan izveštaj policije, porodica preminulog Nemanje kako tvrdi naša sagoovrnica prolazi pakao.



- Najnormalnije šeta po selu, smeje se, vesela je kao da se ništa nije dogodilo. Mi se pripremamo za sahranu, a ona se smeje. Nije ni došla da ga isprati. Na Vajberu menja imena svaka 24 sata - jednom je Mirela, pa posle Milica. Ona je glavni krivac - zaključuje ogorčena sestra od tetke.

