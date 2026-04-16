Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban neće učestvovati na neformalnom samitu lidera Evropske unije 23. i 24. aprila zbog obaveza u vezi sa primopredajom vlasti, saopštio je ministar za evropska pitanja Janoš Boka.
Kako je naveo, Orban nije imenovao zamenu jer je reč o neformalnom sastanku bez donošenja zvaničnih odluka, prenosi agencija MTI.
Na samitu će se razgovarati o krizi na Bliskom istoku i njenom uticaju na Evropu, kao i o narednom sedmogodišnjem budžetu EU.
Mađarska, prema rečima Boke, ima već definisan i nepromenjen stav o tim pitanjima, a iako neće biti predstavljena na političkom nivou, biće naknadno upoznata sa zaključcima.
Orban ostaje vršilac dužnosti premijera do primopredaje vlasti u maju, kada funkciju preuzima Peter Mađar.
