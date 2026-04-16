Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban neće učestvovati na neformalnom samitu lidera Evropske unije 23. i 24. aprila zbog obaveza u vezi sa primopredajom vlasti, saopštio je ministar za evropska pitanja Janoš Boka.

Kako je naveo, Orban nije imenovao zamenu jer je reč o neformalnom sastanku bez donošenja zvaničnih odluka, prenosi agencija MTI.

Na samitu će se razgovarati o krizi na Bliskom istoku i njenom uticaju na Evropu, kao i o narednom sedmogodišnjem budžetu EU.