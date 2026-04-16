Zemlje koje su pogođene ratom na Bliskom istoku treba da računaju na višemesečne ekonomske poremećaje čak i nakon mogućeg ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, upozorio je predsednik Svetske banke Adžaj Banga.

On je naveo da bi i u slučaju stabilizacije i ponovnog normalnog protoka nafte kroz Ormuz, globalnim ekonomijama ipak bilo potrebno nekoliko meseci da se vrate na prethodni nivo aktivnosti, prenosi CNBC.

"Potrebno je vreme da se stvari stabilizuju", poručio je Banga tokom sastanka u okviru prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke.

Banga je istakao da je Svetska banka pripremila takozvani "ratni fond" koji bi mogao da obezbedi između 80 i 100 milijardi dolara podrške klijentima u narednih 15 meseci, u zavisnosti od intenziteta i trajanja krize.

Prema njegovim rečima, u okviru kriznih mehanizama, zemlje bi mogle da dobiju i do 20 do 25 milijardi dolara odmah, bez dodatnih odobrenja, dok bi se u slučaju produžene krize sredstva postepeno povećavala.

On je dodao da je tokom pandemije virusa korona Svetska banka mobilisala oko 70 milijardi dolara pomoći, što pokazuje razmere planiranog odgovora na aktuelni šok. Posebno je naglasio da bi zemlje trebalo da prioritet daju kontroli inflacije pre nego što se fokusiraju na privredni rast.

"Prvo stabilizujte inflaciju, pa tek onda rast", poručio je Banga, upozoravajući na rizik od dugotrajne destabilizacije cena.