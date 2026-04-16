Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme izvele su napade na 16 ruskih vojnih ciljeva tokom noći 16. aprila, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, baze raketa Iskander i skladišta goriva.

Prema pisanju Ukrinforma, Robert Brovdi, poznat po nadimku Mađar, komandant Snaga za bespilotne sisteme, saopštio je ovo na Telegramu.

Među ključnim ciljevima bile su dve baze u kojima su bili raspoređeni operativno-taktički raketni sistemi Iskander u Mizhhiriji i Kurortnom na Krimu. Napade su izveli piloti 9. bataljona „Kairos“ iz 414. zasebne brigade bespilotnih sistema, poznate i kao „Mađarove ptice“.

Ostali pogođeni ciljevi uključuju sistem PVO Osa-AK u Vodjaneu u Donjeckoj oblasti, raketno-topovski sistem Pancir-S1 na Krimu, skladišta goriva u Oktiabrskoj i Hljibokij Jaru na Krimu, sistem Buk-M1 u Batijahivki u Zaporoškoj oblasti, skladište municije ruske Crnomorske flote u Mizhhiriji na Krimu, kao i radionicu i skladište dronova koje koristi jedinica „Rubikon“ u Hirneu u Donjeckoj oblasti.

Pored toga, Snage za bespilotne sisteme učestvovale su u napadu na naftnu rafineriju u Tuapseu u Krasnodarskom kraju u Rusiji. Brovdi je naveo da će dodatni detalji ove operacije biti objavljeni od strane Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Raniji izveštaji navode da su ukrajinske snage dronovima pogodile petrohemijski pogon u Sterlitamaku u Baškortostanu, koji proizvodi avionsko gorivo, komponente mlaznog goriva i sintetičku gumu.

BONUS VIDEO