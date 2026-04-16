U globalnoj operaciji u kojoj je učestvovala 21 zemlja, uz podršku Evropola otkrivena je mreža umešanih u naručene DDoS sajber napade, saopšteno je danas iz evropske policijske agencije.

U okviru koordinirane operacije nazvane PowerOFF, upućeni su mejlovi i pisma upozorenja za 75.000 korisnika, a četiri osobe su uhapšene, dok je istovremeno uklonjeno 53 domena i izdato 25 naloga za pretres, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, u zajedničkoj akciji učestvovali su Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Japan, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Poljska, Portugal, Švedska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.

Razvijena infrastruktura

Akciji je prethodio niz operativnih sastanaka koji su okupili stručnjake iz nacionalnih policijskih službi širom sveta kako bi sproveli mere protiv korisnika DDoS platformi i podigli svest o nezakonitosti ovih aktivnosti.

Pripadnici policija zemalja učesnica akcije prekinuli su ilegalne aktivnosti, demontirajući tehničku infrastrukturu koja podržava izvođenje naručenih DDoS sajber napada na ciljane veb stranice, servere ili mreže.

Njihova infrastruktura se sastojala od servera, baza podataka i drugih tehničkih komponenti koje omogućavaju naručivanje DDoS aktivnosti. Zaplenom ove infrastrukture, vlasti su bile u mogućnosti da ometu ove kriminalne operacije i spreče dalju štetu po žrtve. Zaplenjene baze podataka omogućile su stručnjacima Evropola da podrže svoje nacionalne kolege u pružanju podataka o preko tri miliona kriminalnih korisničkih naloga, što je dovelo do niza koordiniranih akcija širom sveta.

Trendova u sajber kriminalu

DDoS napadi po narudžbini jedan su od najplodnijih i najlakše dostupnih trendova u sajber kriminalu, omogućavajući pojedincima sa malo tehničkog znanja da prate uputstva korak po korak za izvršavanje kriminalnih napada.

Ovi sajber napadi nanose značajnu štetu firmama i pojedincima širom sveta ciljajući servere, veb sajtove ili onlajn servise, čineći ih nedostupnim legitimnim korisnicima.

U okviru operacije PowerOFF, koja se nastavlja, preduzeti su koordinirani napori međunarodnih policijskih snaga u cilju razbijanja kriminalne infrastrukture za izvođenje DDoS napada, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o podršci Evropola, ova agencija je prvenstveno sprovela analizu zaplenjenih baza podataka, identifikovala i geolocirala korisnike i distribuirala obaveštenja svim državama članicama EU i zemljama sa operativnim sporazumima. Kako se navodi, Evropol je takođe pružio analitičku podršku, stručnost u kripto-praćenju i forenzičku pomoć.

Operativna saradnja

Evropska policijska agencija je, osim toga, organizovala praćenje istražnih tragova u pripremi za završnu fazu operacije i uspostavila komandni punkt tokom akcije. Evropska multidisciplinarna platforma protiv kriminalnih pretnji (EMPACT) bavi se najvažnijim pretnjama koje predstavljaju organizovani i teški međunarodni kriminal koji pogađa EU, navodi se u saopštenju Evropola.

Kako se dodaje, EMPACT jača obaveštajnu, stratešku i operativnu saradnju između nacionalnih vlasti, institucija i tela EU i međunarodnih partnera.

Platforma EMPACT funkcioniše u četvorogodišnjim ciklusima fokusirajući se na zajedničke prioritete EU u oblasti kriminala, navedeno je u saopštenju evropske policijske agencije.

BONUS VIDEO