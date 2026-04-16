"PREDSEDNIK MAĐARSKE NIJE DOSTOJAN" Peter Mađar opet u haosu, besan nakon sastanka sa Šujokom: "Ostavka, odmah!" (FOTO)

Novoizabrani premijer je poručio da "formiranjem nove Vlade, Tamaš Suljok mora odmah napustiti funkciju predsednika"

 
Autor:  Milica Krstić
16.04.2026.13:31
"PREDSEDNIK MAĐARSKE NIJE DOSTOJAN" Peter Mađar opet u haosu, besan nakon sastanka sa Šujokom: "Ostavka, odmah!" (FOTO)
Pobednik na parlamentarnim izborima i budući premijer Mađarske Peter Mađar objavio je danas da se sastao sa predsednikom te zemlje Tamašem Šujokom i ocenio da on nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda.

- Stigao sam u palatu Šandor kod predsednika Republike. Tamaš Šujok nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda. Nije sposoban da bude čuvar zakonitosti. Nije prikladan da bude moralni uzor. Tamaš Šujok mora odmah da napustiti svoju dužnost nakon formiranja nove vlade - piše u Mađarovoj objavi na Iksu.

Mađar je jutros stigao u Šandor palatu u Budimpešti, gde se sastao sa mađarskim predsednikom Tamašem Šujakom u okviru zvaničnih konsultacija.

Ovaj susret deo je redovne procedure u kojoj predsednik Republike razgovara s liderima parlamentarnih stranaka pre nego što donese odluku o poveravanju mandata za sastav nove vlade.

Ipak, prema dostupnim informacijama, sastanak nije protekao u očekivano konstruktivnoj atmosferi. Iako zvanični izvori još uvek ne iznose detalje, objava na Iksu sugeriše da je između dve strane došlo do određenih napetosti.

Sukob Mađara sa voditeljem u radijskoj emisiji


Lider stranke Tisa, koja je odnela pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar, gostovao je u programu uživo na Košut radiju, gde je došlo do više prekida i oštrih verbalnih razmena između njega i voditelja.

Na početku razgovora Mađar je izjavio da, nakon formiranja vlade, planira da ukine emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija“, kao i da uvede novi zakon o medijima i osnuje novo regulatorno telo, preneo je portal "VG“.

Tokom emisije, i voditelj i Mađar su se više puta međusobno prekidali. Voditelj je insistirao na postavljanju pitanja i tvrdio da su lideru Tise ranije upućivani pozivi za gostovanje, dok je budući premijer istakao da u poslednjih godinu i po dana nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima.

