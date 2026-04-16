Kina, koja se do sada držala po strani u ratu na Bliskom istoku, prvi put se otvoreno oglasila i upozorila na opasnost eskalacije sukoba.

Predsednik Si Đinping osudio je američku blokadu iranskih luka kao "opasnu i neodgovornu" i upozorio na povratak "zakonu džungle", ističući potrebu očuvanja međunarodnog pravnog poretka.

Peking je izneo i predlog od četiri tačke za stabilizaciju situacije, dok istovremeno nastoji da izbegne direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kina je pod sve većim pritiskom da utiče na Iran, s obzirom na bliske ekonomske veze i činjenicu da oko 80 odsto iranskog izvoza nafte završava upravo na kineskom tržištu.

Istovremeno, američka administracija pokušava da dodatnim pritiskom, uključujući blokadu i pretnje carinama, natera Peking da utiče na Teheran i ograniči njegove nuklearne i regionalne aktivnosti.

Uprkos tome, kineski zvaničnici naglašavaju da ne žele vojno uključivanje u sukob, upozoravajući da bi to ozbiljno narušilo odnose sa Vašingtonom.