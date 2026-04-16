Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je novinarima u Pentagonu da Iran "na kraju, mora da sedne za sto i postigne dogovor".

On je rekao da će se Sjedinjene Američke države pobrinuti da Iran nikad nema nuklearno oružje.

"Želimo da to uradimo na lep način, postizanjem dogovora koje će predvoditi naš dobri potpredsednik i pregovarački tim. Ili, možemo to da postignemo na teži način", rekao je Hegset.

Iran je više puta insistirao da ne teži nuklearnom oružju i da je njegov program u mirnodopske svrhe.

Kasnije na brifingu za novinare, Hegset je poslao poruku iranskoj vladi: "Molim vas da izaberete sporazum koji je u vašem dometu za dobrobit vašeg naroda i za dobrobit sveta".

Podsetimo, u Pakistanu je tokom prethodno vikenda održana prva runda pregovora američke i iranske delegacije. Američku delegaciju činili su potpredsednik SAD Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner. Dok je iransku predvodio ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Razgovori su vođeni iza zatvorenih vrata više od 20 sati, ali na kraju nikakav dogovor nije postignut. U jednom trenutku Vens se obratio novinarima i rekao da se američke delegacija "vraća kući".

Šef diplomatije Pakistana rekao je danas da napori njegove države da se postigne mir nisu obustavljeni, ali je istakao da još nije definisan datum kada bi druga runda pregovora mogla da bude održana.

"Obavestićemo vas kad i ako bude došlo do takvog dogovora", naveo je Tahir Andrabi.