Kao što je predsednik Vučić najavio, očigledno je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.

Rusija najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi:

-Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti bukvalno: spisak evropskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu je spisak potencijalnih meta za ruske oružane snage. Kada će udari postati stvarnost, zavisi od toga šta sledi. Spavajte mirno, evropski partneri - poručio je Medvedev.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u februaru ove godine da ne misli da je sukobom na Bliskom istoku počeo treći svetski rat, ali da prisustvujemo nečemu što je novo doba u kome nikoga više neće zanimati međunarodno pravo i istakao da je važno da Srbija čuva mir.