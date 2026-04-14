Tramp je upitan o svojim komentarima upućenim američkom poglavaru Katoličke crkve, kao i o objavi na kojoj je prikazan kao iscelitelj nalik svecu, tokom iznenada zakazane konferencije za novinare u Beloj kući.

„On se veoma protivio onome što radim u vezi sa Iranom, a ne možete imati nuklearni Iran. Papa Lav ne bi bio zadovoljan krajnjim ishodom“, rekao je Tramp, dodajući: „Mislim da je veoma slab po pitanju kriminala i drugih stvari, tako da se neću izvinjavati.“

„On je izašao u javnost. Ja samo odgovaram papi Lavu.“

Ova razmena usledila je nakon što je Lav uzvratio na Trampov napad prethodne večeri, rekavši novinarima da su vatikanski pozivi na mir i pomirenje ukorenjeni u Jevanđelju i da se ne plaši Trampove administracije.

„Staviti moju poruku na isti nivo sa onim što je predsednik pokušao da uradi ovde znači ne razumeti poruku Jevanđelja“, rekao je Lav za Asošijejted Pres u papinom avionu na putu za Alžir. „Žao mi je zbog toga, ali nastaviću da radim ono za šta verujem da je misija Crkve u današnjem svetu.“

Ova razmena između dva najuticajnija Amerikanca produbila je rastući raskol dok je američki rat u Iranu ulazio u sedmu nedelju.

Prvi papa u istoriji rođen u SAD naglasio je da ne napada direktno Trampa niti bilo koga drugog svojim opštim pozivima na mir i kritikama rata u Iranu i drugih sukoba širom sveta.

„Ne plašim se Trampove administracije niti da glasno govorim o poruci Jevanđelja, što je ono za šta se Crkva zalaže“, rekao je Lav, dodajući da ima drugačiju perspektivu spoljne politike od izabranih zvaničnika.

„Nastaviću snažno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralizam među državama kako bi se pronašla rešenja za probleme“, rekao je.

Tramp o svojoj kontroverznoj objavi na društvenim mrežama

Slika koju je predsednik SAD objavio u nedelju uveče prikazivala je Trampa u odeći u biblijskom stilu kako polaže ruke na bolesnika u krevetu, dok iz njegovih prstiju zrači svetlost - dok vojnik, medicinska sestra, žena koja se moli i bradati muškarac sa kačketom posmatraju sa divljenjem. Nebo iznad je ispunjeno orlovima i američkom zastavom.

„Ja sam to objavio i mislio sam da sam predstavljen kao lekar i da to ima veze sa Crvenim krstom“, rekao je Tramp. „Treba da bude kao da sam lekar koji čini ljude boljima. A ja činim ljude boljima. Mnogo boljima.“

On je za svaku zabunu okrivio „lažne vesti“, iako je objava izazvala kritike iz širokog spektra javnosti, uključujući i neke od njegovih evangelističkih pristalica, koji su se usprotivili ideji da se Tramp poredi sa Hristom. Čak je i predsednik Irana, Masud Pezeškijan, osudio „skrnavljenje Isusa“, istovremeno braneći papu.

Objava je uklonjena sa Trampovog naloga kasno u ponedeljak ujutru. Tramp nije pružio detalje o tome kako je do toga došlo.

Tramp je tvrdio da Lav „ne radi baš dobar posao“

Predsednik SAD je kritikovao papu u opširnoj objavi na društvenim mrežama dok se u nedelju uveče vraćao u Vašington iz Floride. Nastavio je kritike i po sletanju, rekavši novinarima: „Nisam fan pape Lava.“

Lav je u subotu tokom večernje molitve u Bazilici Svetog Petra rekao da „zabluda o svemoći“ podstiče američko-izraelski rat u Iranu. Te izjave došle su istog dana kada su Sjedinjene Države i Iran započele direktne pregovore u Pakistanu tokom krhkog primirja.

Pregovore je sa američke strane predvodio potpredsednik Džej Di Vens, katolik koji je nedavno objavio knjigu o svojoj veri. Upitan o Trampovoj objavi, Vens je za Fox News rekao da je to bila „šala“ i dodao da je „dobro“ što Tramp „voli da bude aktivan na društvenim mrežama“ i što „nije filtriran“.

„Naravno, uklonio je objavu jer je shvatio da mnogi ljudi nisu razumeli njegov humor“, rekao je Vens.

Papine kritike usledile su nakon što je ranije izrazio nadu da će Tramp pronaći „izlaznu strategiju“ u vezi sa Iranom. Još oštriju osudu izrekao je nakon što je Tramp zapretio masovnim napadima na iransku infrastrukturu, napisavši da bi „cela civilizacija mogla nestati večeras“. Lav je to nazvao „pretnjom celom narodu Irana“ i ocenio kao „potpuno neprihvatljivo“.

Iako nije neobično da se pape i predsednici ne slažu, izuzetno je retko da papa direktno kritikuje američkog lidera - kao što je i Trampov oštar odgovor neuobičajen.

„Papa Lav je SLAB po pitanju kriminala i loš za spoljnu politiku“, napisao je Tramp, dodajući: „Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje.“

Papino protivljenje ratu razljutilo Trampa

Lav, koji je u ponedeljak započeo jedanaestodnevnu turneju po Africi, ranije je rekao da Bog „ne sluša molitve onih koji vode rat, već ih odbacuje“. Takođe se pozvao na odlomak iz Isaije iz Starog zaveta, rekavši: „I kad umnožite molitve, neću vas slušati - ruke su vam pune krvi.“

Ipak, u svojim komentarima Tramp je otišao mnogo dalje od teme rata u Iranu.

„Ne želim papu koji kritikuje predsednika Sjedinjenih Država jer radim tačno ono za šta sam izabran, UBEDLJIVOM POBEDOM“, napisao je. Takođe je tvrdio da je Lav izabran za papu „zato što je Amerikanac i jer su mislili da je to najbolji način da se nose sa predsednikom Donaldom Dž. Trampom“.

„Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu“, dodao je Tramp, pozivajući papu da se „uozbilji, koristi zdrav razum, prestane da udovoljava radikalnoj levici i fokusira se na to da bude veliki papa, a ne političar“.

Nadbiskup Pol S. Koukli, predsednik Konferencije katoličkih biskupa SAD, rekao je da je „razočaran“ Trampovim komentarima.

„Papa Lav nije njegov rival; niti je papa političar“, naveo je Koukli u saopštenju. „On je Hristov namesnik koji govori iz istine Jevanđelja i za dobro duša.“