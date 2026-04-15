Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ne prestaje da šokira. Nakon što je, tokom verbalnog rata sa papom Lavom, objavio fotografiju na kojoj je predstavljen kao Isus i uklonio posle gneva čak i njegovih hrišćanskih pristalica, danas je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" šerovao fotografiju na kojoj ga Isus grli.

Jedan korisnik je na "Iksu" (X) objavio fotografiju na kojoj su lideru SAD zatvorene oči, dok ga Isus grli, a u pozadini je američka zastava.

"Ali zar se ne čini, sa svim ovim satanskim, demonskim čudovištima koja žrtvuju decu, da Bog možda igra na Trampovu kartu?", napisala je osoba koja se predstavlja kao Irac za Trampa.

Tramp je ovu fotografiju, takođe generisanu pomoću veštačke inteligencije, objavio na "Truth Social-u", uz njegove dobro poznate i često izgovarane uvrede levičara.

"Radikalno levičarskim ludacima se ovo možda neće svideti, ali mislim da je prilično lepo!", napisao je on, a preneo "Indiendent".

