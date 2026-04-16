Dok se blokaderi žale na sve i svašta u Srbiji treba da pogledaju zemlje EU i šta se tamo događa.

Najbolji primer je zdravstveni sistem u Sloveniji koji je, blago rečeno, katastrofalan.

Pored činjenice da im nedostaju lekari i medicinski tehničari veliki problem je i tzv. "glavarina".

Jedan lekar opšte prakse može imati od 1.400 do 2.000 pacijenata, u zavisnosti od starosne strukture. Svi drugi su prekobrojni. U Sloveniji ih orvelovskim jezikom nazivaju "neopredeljeni". A kako da se opredele za lekara, kad lekara nema dovoljno?

Tako, čim se proneo glas da je Zdravstveni dom u Borovnici, naselju nadomak Ljubljane, zaposlio novu doktorku opšte prakse, na okolne ulice se, usred noći, zgrnula gomila ljudi. Prvi su "na poprište" stigli već u 22 sata u utorak, drugi su im se pridružili, jedan po jedan ili porodično, u grupama, do 7 ujutro u sredu, kada je zdravstveni dom otvorio vrata.

Tu nije bilo milosti za starije i nemoćne – i staro (mnogi na štakama) i mlado je čekalo u redu, bez propuštanja, uprkos iznemoglosti. Neki su sa sobom doneli tronošce, jer ih, kažu, noge više ne drže, a treba stajati satima, bar 7-8, neki koji su došli među prvima – i duže.

Tako je na stotine ljudi, uz povremeno rominjanje kiše, na 4 stepena Celzijusova provelo na pločniku, u koloni koja se poput zmije vila oko susednog kvarta. Svi su ćutke, mnogi ne skrivajući nervozu, delili isti strah – nisu li se prekasno pridružili redu? Hoće li uspeti da se uguraju među pacijente nove doktorke?

Nadrealna scena kod glavnog grada jedne članice EU gde je preko 1.400 umornih i promrzlih ljudi, dobrim delom staraca, čekalo da se upiše kod nove doktorke.

Za Srbiju nadrealna scena, ali za Sloveniju svakodnevica koja se često ponavlja.

"Vlada nam mafija. Svake godine ukradu 3,5 milijardi evra za zdravstvo i opet ljudi čekaju juče od 22 časa da se registruju kod doktorke. Sramno i neprihvatljivo", napisao je Slovenac koji je objavio snimke redova.