U Rio de Žaneiru uhapšen je muškarac osumnjičen da je prevario britanskog turistu naplativši mu kebab gotovo 1.500 funti (oko 1.730 evra), što je najnoviji u nizu sličnih incidenata na čuvenoj plaži Kopakabana.

Osumnjičeni je priveden u utorak upravo na Kopakabani, u blizini dva najpoznatija hotela u tom delu grada, prenosi „Gardijan“.

Prema navodima policije, on i njegov saučesnik manipulisali su uređajem za plaćanje kako bi strancu višestruko uvećali cenu obroka.

Turista je, umesto oko 10 reala (oko 1,5 funti), platio čak 10.000 reala, odnosno oko 1.480 funti.

Ovaj slučaj deo je šireg talasa prevara koje su poslednjih meseci zabeležene na obali najpoznatijeg brazilskog grada.

Tako su kriminalci pokušali da dvojici argentinskih turista naplate 7.000 reala (oko 1.000 funti) za dve porcije asai bobica, dok je jednom posetiocu iz Kolumbije za jednu kajpirinju naplaćeno 2.500 reala (oko 400 funti).

U jednom od najupečatljivijih slučajeva, žena iz Argentine platila je čak 20.000 reala (skoro 3.000 funti) za klip kukuruza sa margarinom, koji inače košta oko 20 reala.

„Ne razumem brojeve na portugalskom. Ne govorim portugalski“, izjavila je nakon incidenta.

Načelnica turističke policije Rija, Patricia Alemani, rekla je za „O Globo“ da policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju odgovornih za ovaj talas prevara na Kopakabani i susednoj Ipanemi.

Ona je ocenila da „haotična“ atmosfera na plažama, uz nedovoljan nivo nadzora, pogoduje delovanju prevaranata.

Uprkos ovim incidentima, većina poseta Rio de Žaneiru protiče bez problema, a Brazil beleži rekordan broj turista. Grad je posebno privlačan stranim posetiocima i zbog velikih koncerata koji se održavaju na plažama, navodi britanski list.