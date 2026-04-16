Mohsen Rezaei, bivši vrhovni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i vojni savetnik vrhovnog vođe Irana, upozorio je da će Teheran potopiti američke brodove u Ormuskom moreuzu ako SAD odluče da izigravaju "policiju" duž ove pomorske rute.

Ajatolah Modžtaba Hamnei je prošlog meseca imenovao Rezaeija za vojnog savetnika.

Razaei je zapretio da će uzeti američke vojnike za taoce ako izađu na obalu i "zahtevati milijardu dolara za svakog zarobljenika".

- (Američki predsednik Donald) Tramp želi da postane policija Ormuskog moreuza, ali mi ni pod kojim uslovima nećemo odustati od naših deset uslova u kratkim pregovorima o pomorskoj blokadi - rekao je on državnoj televiziji, prenosi Gardijan navode iranske agencije Tasnim.

On je takođe ocenio da "produženje prekida vatre nikako ne ide u prilog" Iranu.

- To je moje lično mišljenje. Pritisci moraju da se pojačaju, naši lansirni sistemi su sada naciljali brodove i sve ćemo ih potopiti. Prekid vatre će imati smisla samo kada se ispune svi naši sporazumi i prava i kada se podnese izjava Savetu bezbednosti (Irana) - kazao je Rezaei.