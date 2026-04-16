Milionski promet i sumnjive pošiljke

Firma „Spectacular“ Svetislava Filipovića (47), koji je uhapšen juče pod sumnjom da je jedan od vođa balkanskog narko-kartela, imala je milionski obrt, a prema podacima sa sajta Volza, koji služi za analizu globalne trgovine u preko 200 svetskih država, primila je čak 139 pošiljki iz Ekvadora, Kolumbije i Ukrajine. Imala je ukupno 16 dobavljača, a zvanično su trgovali bananama i orašastim plodovima.

Hapšenje i optužbe

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je juče da je Filipović osumnjičen da se bavio prodajom droge i oružja. Pored njega, koji je slovio za lidera balkanskog narko-kartela, uhapšeno je još sedam osoba.

Firma i poslovanje u Podgorici

Kako piše Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa, Filipović se vodi kao suvlasnik firme koja je osnovana pre više od 20 godina u Podgorici, a koja je registrovana kao nespecijalizovana trgovina na veliko, piše RTCG.

Upravo njegova firma u Podgorici registrovana je pod nazivom – Spectacular d. o. o., a prema podacima mreže Lupa, imala je čak 25 računa (devizni i transakcioni/tekući) otvorenih u nekoliko banaka u Crnoj Gori.

Blokirani računi

Svi pomenuti računi danas su u blokadi na iznos od 4.980.815 evra.

Međunarodne pošiljke

Vlasništvo i prihodi

Filipović se vodi kao vlasnik 51 odsto podgoričke kompanije.

Poreska uprava bilježi da je njegova kompanija tokom 2019. godine imala prihod od 9,8 miliona evra, 2020. – 10,6 miliona evra, 2021. – 3,3 miliona evra, a 2022. – 664.206 evra.

Ta kompanija najveće prihode ostvarivala je u godinama dok je na vlasti u Crnoj Gori bila Demokratska partija socijalista (DPS).

Međunarodna policijska akcija

Filipović je uhapšen u međunarodnoj policijskoj akciji kodnog naziva „Spectacular DOO“, koja je usmjerena na borbu protiv krijumčarenja droge i oružja. Akcija je sprovedena u Crnoj Gori i Njemačkoj, uz podršku Europola.

Zaplena narkotika

Rezultat te operacije je, prema riječima direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, zaplena oko 4,5 tone narkotika, u 12 pojedinačnih operacija.

„Od čega 2,7 tone kokaina u Boliviji (te je u ovoj akciji krajem 2024. godine 10 lica lišeno slobode) i 1,8 tona različitih vrsta droga u Evropi – Belgija, Njemačka i Crna Gora, od čega oko 1,55 tona kanabisa, 120 kg hašiša i oko 120 kg kokaina“, kazao je Šćepanović.

Procesuirani i istraga

Prema podacima Uprave policije, procesuirano je 14 osumnjičenih, sedmoro je uhapšeno u Crnoj Gori, dok su četiri osobe uhapšene u Njemačkoj.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je istraga bila usmjerena na razotkrivanje transnacionalne kriminalne mreže koja je delovala u više država i na više kontinenata, a bavila se krijumčarenjem kokaina, kanabisa i hašiša, kao i trgovinom oružjem.

Bonus video: