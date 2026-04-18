Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su danas da su u poslednja 24 sata izvele nekoliko napada na jugu Libana protiv operativaca Hezbolaha, navodeći da su prekršili odredbe o prekidu vatre.

To je prvo kršenje prekida vatre od stupanja primirja na snagu između četvrtka i petka u ponoć, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da su jedinice koje deluju južno od Žute linije u južnom Libanu identifikovale naoružane osobe koje su, kako se navodi, prešle liniju i približile se izraelskim snagama na način koji je predstavljao neposrednu pretnju.

IDF navode da su izraelske vazduhoplovne snage i kopnene trupe izvele napade na više lokacija u južnom Libanu kako bi otklonile pretnju.

Žuta linija u južnom Libanu označava zonu rasporeda izraelskih snaga nakon stupanja primirja na snagu.

Pored toga, vojska je saopštila da je izvela artiljerijske udare u podršku kopnenim jedinicama, pri čemu je, kako je navela, "uništena teroristička infrastruktura kao odgovor na pretnje".

IDF ističu da deluju "u skladu sa instrukcijama političkog vrha" i da imaju ovlašćenje da preduzmu neophodne mere samoodbrane radi zaštite izraelskih civila i vojnika.

"Mere samoodbrane i uklanjanje pretnji nisu ograničeni primirjem", navodi se u saopštenju, uz poruku da Izrael neće dozvoliti ugrožavanje svojih građana i vojnika i da će preduzeti sve potrebne mere za njihovu bezbednost.

Izraelska vojska je dodala da će nastaviti operacije čišćenja područja pod svojom kontrolom od infrastrukture i operativaca Hezbolaha, kao i drugih potencijalnih pretnji.